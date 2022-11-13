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19:00, 13 ноября 2022
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Названа средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Москве

Названа средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Москве в ноябре составляет в среднем 277,9 тысячи рублей. Такие данные называет директор управления вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома, сообщает «Коммерсантъ».

По словам эксперта, за месяц этот показатель сократился на один процент, а за год вырос всего на 0,5 процента. При этом цена сделок на сегодняшний день зависит от скидок на жилье — 80 процентов продавцов понимают, что без снижения цен сейчас не обойтись, отметил Шлома.

По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», в Подмосковье квадратный метр вторичного жилья сейчас в среднем оценивается в 159,5 тысячи рублей. Относительно октября стоимость снизилась на 1,2 процента.

Ранее была раскрыта стоимость квартир в одном из самых тихих районов Москвы.

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