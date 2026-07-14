Площадь самой доступной квартиры у метро в Москве составила десять квадратов

Площадь самой доступной квартиры у метро в столице России снизилась до десяти квадратных метров. Об этом рассказали ТАСС аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

«Самое доступное жилье рядом с метро в Москве заметно уменьшилось в площади. Если весной, в марте-апреле 2026 года, за минимальный бюджет можно было купить однокомнатную квартиру площадью 19,1 кв. м., то сейчас — только студию около 10 кв. м.», — проинформировали эксперты.

По их данным, в июне минимальная стоимость квартиры у столичного метро составляла 3,5 миллиона рублей — также за студию площадью десять «квадратов». В июле самым дешевым объектом на вторичном рынке в пределах 15 минут пешком от метро стала студия площадью десять «квадратов» рядом со станцией метро «Шипиловская». Стоимость — 3,2 миллиона рублей.

«Рынок удерживает низкий порог входа не за счет удешевления квартир, а за счет появления сверхкомпактных объектов. Для покупателя это означает, что за сопоставимые деньги он получает почти вдвое меньше жилой площади», — подчеркнул источник агентства.

Ранее сообщалось, что стоимость одного квадратного метра в новостройках Москвы сравнима с четырьмя-шестью тысячами буханок хлеба. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.