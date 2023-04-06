Названа площадь студии в самых дешевых клубных домах Москвы

Площадь студии в самых дешевых клубных домах Москвы назвали «Известиям» аналитики агентства недвижимости «Метриум». По их словам, это около 12 квадратных метров.

Так, помещение площадью 12,3 квадратного метра в столичном клубном доме экономкласса можно приобрести за 3,9 миллиона рублей. При этом самые дорогие апартаменты в этом сегменте жилья имеют площадь всего 27,8 квадратного метра и продаются за 7,4 миллиона рублей, рассказали специалисты.

Основное преимущество такого жилья, по словам аналитиков, это небольшое количество квартир, и, соответственно, соседей, в доме. Кроме того, такие здания обычно расположены в удобных локациях и имеют нестандартную архитектуру.

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