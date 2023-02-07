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14:18, 07 февраля 2023
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В Москве появилась смотровая площадка с видом на площадь трех вокзалов

В Москве появилась смотровая площадка с видом на площадь трех вокзалов
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве появилась смотровая площадка с видом на площадь трех вокзалов, попасть на нее можно с Казанского вокзала. Посетители с высоты смогут увидеть многие достопримечательности столицы, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Пассажиры, поднявшись на смотровую площадку, смогут увидеть скульптуру дракона Зиланта — древнего символа Казани, изображенного на флаге и гербе города. Позолоченный флюгер занял свое место на вершине башни после реконструкции и теперь вновь украшает вокзальный комплекс», — говорится в сообщении. Кроме того, с высоты будет видна площадь трех вокзалов, сталинские высотки и Останкинская телебашня.

Пассажиры смогут воспользоваться и аудиогидом, продолжительность экскурсии в этом случае составит около 20 минут. Подробную информацию можно получить на сайте dzvr.ru (раздел «Экскурсии на вокзалах»).

Ранее пользователи сети обсудили «самый малолюдный» вокзал Москвы.

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