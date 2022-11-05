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02:29, 05 ноября 2022
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Пользователи сети обсудили «самый малолюдный» вокзал Москвы

Пользователи сети обсудили «самый малолюдный» вокзал Москвы
Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Рижский вокзал обсудили пользователи сети в комментариях под его фотографией, опубликованной в Telegram-канате «Старая Москва». Они назвали его одним из самых красивейших в России и самым малолюдным в столице.

«Очень красивый вокзал!», «Один из красивейших вокзалов в стране. Самый малолюдный из московских», «Очень красиво смотрелся, пока эстакаду не построили. Сейчас теряется из вида», — написали юзеры.

Одна из участниц дискуссии рассказала, что в прошлом часто уезжала из столицы и возвращалась обратно именно с Рижского вокзала. Другая напомнила о шикарном музее железнодорожного транспорта, который можно посетить в ожидании поезда. Третья вспомнила пятый трамвай, курсировавший рядом. «Сейчас даже рельсов не осталось», — заметила она.

Ранее москвичи обсудили самые удивительные памятники Ленину в столице. В их число вошел и единственный монумент, где основатель СССР не одинок.

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