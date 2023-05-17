Жители Подмосковья открыли пляжный сезон и попали на фото

Жители Подмосковья открыли пляжный сезон. Фото с места событий опубликовали в Telegram-канале (https://t.me/reutovsos/17508) «Реутов SOS Новости».

На снимке видно, что россияне загорают у Фабричного пруда в купальниках и плавках. 16 мая дневная температура воздуха в Реутове составила 19-21 градусов. Средняя температура воды в Подмосковье составляет около 11 градусов, желающих искупаться среди отдыхающих не нашлось.

Ранее жителей столичного региона предупредили о 25 градусах тепла. Такая температура ожидается в четверг, 18 мая.