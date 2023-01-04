Известный актер рассказал о плюсах жизни в Подмосковье

О плюсах жизни в Подмосковье рассказал в интервью Тeleprogramma.pro известный актер Дмитрий Харатьян.

Отмечается, что он живет в городском округе Красногорск, примыкающем к столичным районам Митино и Строгино.

«Природа у нас прекрасная, тут белки живут, которых мы кормим, есть речка рядом», — сказал артист. Он признался, что намерен взять большую собаку — швейцарскую овчарку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подорожали загородные дома. Средняя стоимость этого типа недвижимости в Московской области к концу года достигла 30,7 миллиона рублей.