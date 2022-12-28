В Подмосковье подорожали загородные дома

Загородные дома в Подмосковье за год подорожали на 5,4 процента, сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики». Средняя стоимость этого типа недвижимости в Московской области к концу года достигла 30,7 миллиона рублей.

Основной рост цен на загородные дома в регионе зафиксировали в период с февраля по март. Затем стоимость перестала расти, а летом и вовсе снизилась на фоне падения спроса.

«Самый показательный пример — это июнь, когда средняя стоимость лота снизилась сразу на 1,4 процента. С этого момента на загородном рынке наблюдалась либо отрицательная, либо околонулевая динамика», — рассказала эксперт компании Виктория Кирюхина.

Ранее специалисты определили подмосковные направления с максимально подорожавшими домами. На первом месте оказалось Симферопольское шоссе.