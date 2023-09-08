Названы плюсы новых автобусов в Москве

Плюсы новых автобусов в Москве назвал Дептранс. Их запустили на семи столичных маршрутах.

Так, в московских автобусах появилось больше сидячих мест. Для слабовидящих пассажиров на валидаторах сделали надписи шрифтом Брайля, а для всех групп маломобильных пассажиров запустили систему информирования.

В салонах наземного транспорта сделали адаптивное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток. Кроме того, как и в прежних моделях в новых автобусах установлены камеры видеонаблюдения для безопасности.

Ранее «самого брутального москвича» заметили в столичном автобусе.