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14:09, 08 сентября 2023
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Названы плюсы новых автобусов в Москве

В новых московских автобусах появилось больше сидячих мест.

Названы плюсы новых автобусов в Москве
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Плюсы новых автобусов в Москве назвал Дептранс. Их запустили на семи столичных маршрутах.

Так, в московских автобусах появилось больше сидячих мест. Для слабовидящих пассажиров на валидаторах сделали надписи шрифтом Брайля, а для всех групп маломобильных пассажиров запустили систему информирования.

В салонах наземного транспорта сделали адаптивное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток. Кроме того, как и в прежних моделях в новых автобусах установлены камеры видеонаблюдения для безопасности.

Ранее «самого брутального москвича» заметили в столичном автобусе.