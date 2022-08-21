Названы плюсы популярных в СССР наручных часов

Плюсы одних из популярных в СССР наручных часов «Электроника» названы в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей сети, эти часы были сделаны качественно и могли служить не один десяток лет. «Они ценились за качество и надежность», «У меня часы Электpoника до сих пор paботают», «Неубиваемый агрегат... и в хоккей, и в снежки, и в дождь на велосипеде, и в футбол с ними гоняли», «Несмотря на то, что были битые, продолжали исправно работать», «До сих пор лежат в шкатулке в мешочке, на всякий случай, муж носил когда-то. Они в рабочем состоянии, хоть сейчас надевай и иди», — написали юзеры.

Один из подписчиков сообщества вспомнил, что во времена СССР покупал часы «Электроника» примерно за десять рублей. При этом, другой комментатор уточнил: цена была велика, учитывая, что средняя зарплата составляла в те времена 100-120 рублей.

Ранее в сети обсудили размер выплат за сданную стеклотару в СССР. Поводом для воспоминаний стала фотография людей у пункта приема посуды.