Собянин перечислил плюсы Московских центральных диаметров

Главные плюсы Московских центральных диаметров перечислил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«D1 и D2 связали больше 40 районов столицы и несколько городов Подмосковья, стали основой транспортного каркаса Московского региона. Диаметры не только улучшили связь Москвы с Московской областью, но и стали аналогом метро для передвижения по столице», — заявил он.

С момента запуска МЦД-1 и МЦД-2 перевезли 600 миллионов пассажиров. За три с половиной года число поездок на диаметрах внутри столицы выросло почти в два раза. В целом сегодня на них совершается до 620 тысяч поездок ежедневно, рассказал градоначальник.

«Все больше людей пересаживаются на диаметры с метро, наземного транспорта и личных автомобилей. Одна из главных причин популярности МЦД — высокий уровень комфорта», — заметил Собянин.

Парк поездов на обоих диаметрах обновлен на 100 процентов, добавил он.

Ранее Собянин назвал срок запуска МЦД-4 в Москве.