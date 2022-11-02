Москвичи назвали плюсы и минусы жизни в одном из самых южных районов столицы

Плюсы и минусы одного из самых южных районов столицы — Южного Чертанова — «Мосленте» назвали его жители.

«Мне нравится этот район, у меня к нему практически нет претензий. Самое главное — тут спокойно», — заявил проживший в Южном Чертанове всю жизнь 28-летний журналист Владислав. По его словам, все объекты социальной инфраструктуры — школы, поликлиники, детские сады — находятся в шаговой доступности. Также в районе большое количество магазинов, вот только продукция в них — не самого высокого качества.

Одним из самых главных плюсов района Владислав назвал Битцевский лес, гулять по которому у него есть возможность, не уезжая далеко от дома. «В лесу приятно проводить пару часов, чтобы отвлечься от городского шума, выдохнуть, побыть в нормальном человеческом состоянии», — признался он.

Главной проблемой Южного Чертанова собеседник «Мосленты» назвал экологию. Это связано с наличием в районе сразу двух заводов.

Недавно поселившаяся в Южном Чертанове 30-летний менеджер Кристина отметила, что дорога отсюда до центра столицы занимает много времени. «Смотришь на схему метро — вроде бы станций не так много, ехать недалеко. Но на самом деле все иначе. Это такой феномен «серой» ветки. Тут есть участки с очень большими расстояниями между станциями», — пояснила она.

Еще одним минусом района Кристина назвала неожиданно высокую стоимость жилья. По ее мнению, это связано с близостью Битцевского леса.

«При этом нужно отдать району должное — здесь есть все, что нужно для повседневной жизни. В районе хватает детских садов, школ, поликлиник, фитнес-клубов, магазинов. Я не испытываю никакой острой нужды ни в чем. Мне не нужно срываться и ехать за покупками или какими-то услугами в центр города», — поделилась москвичка.

Помимо Битцевского леса, она порекомендовала для прогулок в Южном Чертанове Аннинский и Покровский парки.

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни на севере города — в районе Бибирево. Основной проблемой, по мнению многих, является инфраструктура.