Названы плюсы самой знаменитой модели «Москвича»

Марка автомобилей «Москвич», начавшая свою историю в 1929 году, снова возвращается с производством в столицу. «Мослента» рассказала о плюсах самой знаменитой модели бренда.

«Москвич-407» считается самой популярной моделью столичной компании. Выпуск этих машин начался в 1958 году. Модель стала модернизированным вариантом автомобиля «402», однако вместо устаревшего нижнеклапанного мотора объемом 1,2 литра (35 лошадиных сил) «четыреста седьмой» получил усовершенствованный 45-сильный двигатель с увеличенным до 1,4 литра рабочим объемом.

В 1959 году на автомобиль начали устанавливать новую четырехступенчатую коробку передач вместо трехступенчатой, что также стало одним из козырей автомобиля. «Москвич-407» оказался настолько хорош, что половина выпущенной партии уходила на экспорт в соцстраны и Западную Европу.

Ранее стало известно, что отечественные авто начнут выпускать на заводе «Рено», поскольку французская компания уходит из России.