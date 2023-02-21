Собянин перечислил плюсы новой трассы в Москве

Плюсы новой трассы в Новой Москве перечислил в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, уже осенью дорога соединит Калужское и Варшавское шоссе.

«Четырехполосная трасса "Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево" протяженностью 11,9 километра будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десну и станет продолжением магистрали "Калужское шоссе — Яковлево"», — написал Собянин.

Так, горожанам будет удобнее передвигаться между Троицком и Щербинкой, поселениями Рязановское и Десеновское, а для жителей Троицка и соседних округов станут доступнее станции МЦД-2. Кроме того, появятся альтернативные пути для выезда из перечисленных населенных пунктов на Калужское и Варшавское шоссе, отметил Собянин.

Ранее Собянин заявил о создании Четвертого транспортного кольца. По его словам, строительство Московского скоростного диаметра, Южной рокады и нескольких развязок на МКАД позволят замкнуть его уже в ближайшее время.