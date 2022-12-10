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06:39, 10 декабря 2022
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Названы главные плюсы новых поездов московского метро

Названы главные плюсы новых поездов московского метро
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Главные плюсы новых поездов серии «Москва-2020», которые будут продолжать поставлять в московское метро до 2025 года, определили на официальном сайте мэра города.

«Новые вагоны должны стать более комфортными. Изменения коснутся дизайна интерьера, который планируется усовершенствовать. Кроме того, в каждом вагоне установят современные зарядные устройства для гаджетов. Вход и выход через головные вагоны для маломобильных пассажиров станет удобнее», — говорится в сообщении.

Также обновления коснутся и кабины машиниста. Например, на лобовое стекло будет выводиться проекция основных характеристик, которые необходимы для управления поездом.

Отмечается, что средний возраст электропоездов этой модели составляет 30 лет. При этом специалисты сервисной компании завода-изготовителя весь срок эксплуатации будут обслуживать составы: осуществлять их диагностику, обслуживание и ремонт.

На сегодняшний момент новые метропоезда ежедневно выходят на Кольцевую, Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро. Так, на открытых участках БКЛ курсирует более 50 поездов серии «Москва-2020».

Ранее были перечислены виды жетонов для проезда в московском метро в прошлом веке. Перед открытием метро на станциях установили опытные турникеты, и была выпущена партия бронзовых «кругляшков» с пятиконечной звездой-вырезом в центре.

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