Перечислены виды жетонов для проезда в московском метро в прошлом веке

Виды жетонов для проезда в московском метро в прошлом веке перечислила директор музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

«На станциях перед открытием метро установили опытные турникеты, и была выпущена партия бронзовых "кругляшков" с пятиконечной звездой-вырезом в центре. Но пробная эксплуатация показала, что работает система турникет-жетон не слишком хорошо: жетоны постоянно застревали, требуя вскрытия приемного устройства», — рассказала Бондарено о первых жетонах образца первой половины 1935 года.

На смену «кругляшкам» в конце 1935 года пришли жетоны с дыркой в центре. Их продавали для эксперимента, а подтверждением оплаты проезда тогда были бумажные билеты. В 1957 году появились новые жетоны из сплава меди, никеля, цинка и железа. Они продавались за 50 копеек. Но через несколько лет их заменила пятикопеечная монета, и продолжалось это до 1992 года. Тогда внедрили металлические жетончики стоимостью 50 рублей, а затем заменили их на аналог из прозрачного пластика. Последние жетоны в истории столичной подземки были проданы в начале 1999 года.

Ранее была раскрыта стоимость проезда в московском метро в прошлом веке.