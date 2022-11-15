Дан прогноз по экономии времени автомобилистов после запуска МСД

Прогноз по экономии времени автомобилистов после запуска Московского скоростного диаметра (МСД) дали на официальном сайте мэра города. Отмечается, что движение по всей протяженности магистрали будет доступно в 2023 году.

«В зависимости от расстояния и времени суток продолжительность пути сократится на 10-50 минут, а в часы пик и вовсе до 85 минут», — говорится в сообщении.

Транспортная ситуация улучшится для жителей сразу нескольких районов. Например, москвичи из Южного Бутова вместо двух часов смогут за 40 минут проехать на машине по МСД через всю столицу — до дороги на Санкт-Петербург. Время в пути из Бирюлева Восточного до парка «Сокольники» сократится с 64 до 43 минут, до Восточного вокзала — с 58 до 38 минут. Жители Перова смогут добраться до технополиса «Москва» за 14 минут вместо 41, а до Северного речного вокзала — за 26 минут вместо 40.

Кроме того, с запуском МСД москвичи смогут в среднем на 20-25 минут быстрее добираться до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Примерно на 20 процентов в столице будут разгружены кольцевые дороги, а также будет сокращен перепробег транспорта: вдвое — с юга на северо-запад и в 1,5 раза — с северо-запада на восток.

Ранее сообщалось, что проезд по МСД для машин из Москвы и Подмосковья будет бесплатным. В том числе бесплатный проезд будет доступен для наземного городского транспорта с номерами Москвы и области, для такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области, а также для междугородних автобусов.