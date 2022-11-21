Определены столичные районы-лидеры по предложению квартир-студий

Столичные районы-лидеры по предложению квартир-студий определили специалисты «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишет РБК.

«Первое место по предложению студий занимает район Очаково-Матвеевское, где продаются 713 лотов этого формата. Средняя цена одного квадратного метра студий в районе составляет 341,9 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — 6,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

На втором месте с 427 выставленными на продажу студиями оказался Нижегородский район. В нем средняя стоимость за квадрат составляет 328,7 тысячи рублей, а лота — 7,8 миллиона рублей.

На последнем месте в тройке лидеров расположилось Солнцево, где предлагается 398 лотов в среднем за 332,5 тысячи рублей за «квадрат» и 8,2 миллиона рублей за квартиру.

Первую пятерку рейтинга замкнули Метрогородок (334 лота, 311,8 тысячи рублей и 7,7 миллиона рублей) и Западное Дегунино (319 лотов, 328,8 тысячи рублей и 8,2 миллиона рублей). Кроме того, в число районов с наибольшим предложением квартир-студий вошли Люблино, Митино, Чертаново Центральное, Нагатино-Садовники и Южное Бутово.

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