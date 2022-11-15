В Москве 80 процентов собственников начали делать скидки при продаже квартиры. Как сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на специалистов риелторской компании «Инком-Недвижимость», в прошлом году только 20 процентов продавцов предоставляли дисконт, а сегодня их количество увеличилось в четыре раза.

«Квартиры по реальной стоимости с учетом изменения рынка (то есть со скидкой от пяти до десяти процентов) продаются очень быстро — сроки экспозиции по ним упали примерно в два раза по сравнению со средними показателями в ноябре 2021 года», — сказал директор управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома и уточнил, что такие объекты покупают в среднем за 37-40 дней.

По данным экспертов, собственники столичных квартир соглашаются также и на торг. Сегодня в среднем его размер составляет пять процентов, а год назад продавцы уступали только один процент от оговоренной стоимости своей недвижимости.

Ранее стала известна стоимость популярных в Москве мини-квартир. Цена аренды такого жилья примерно на 15 процентов ниже, чем полноценные «квадраты».