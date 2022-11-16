Названо число проложенных «по воздуху» дорог МСД
Число проложенных «по воздуху» дорог Московского скоростного диаметра (МСД) назвали на официальном сайте мэра столицы.
«Стоит отметить, что 90 процентов МСД пройдет «по воздуху» — через тоннели и эстакады. Всего здесь будет возведено 136 искусственных сооружений: 100 эстакад, 22 путепровода, девять мостов и пять тоннелей. Для сравнения: на ТТК насчитывается всего около 60 искусственных сооружений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что протяженность магистрали будет составлять 68 километров. При этом длина северного участка составляет около 40 километров, а с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети сейчас там построено 106 километров дорог. Юго-Восточная хорда протянется на 28 километра.
Ранее сообщалось, для каких машин проезд по МСД будет бесплатным. Он будет доступен для автовладельцев из Москвы и Подмосковья, наземного городского транспорта с номерами Москвы и области, для такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области, а также для междугородних автобусов.