Авиакомпания «Россия» отменила и задержала ряд рейсов, в том числе из Москвы. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Рейс FV/SU 6527/6528 по маршруту Шереметьево — София — Шереметьево отменен. Кроме того, задержаны рейсы FV5964 из Шарм-Эль-Шейха в Пулково, FV/SU 6714 из Дубая в Пулково и FV/SU 6696 из Стамбула в Пулково.

«В соответствии с решением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России отменены все собственные рейсы авиакомпании "Россия", а также рейсы, выполняемые совместно с Аэрофлотом, запланированные в расписании до 03:45 2 марта 2022 года в/из Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Белгород, Воронеж и Симферополь», — сообщила авиакомпания.

Пассажиров отмененных рейсов попросили не прибывать в аэропорт. На сайте уточнили, что информация постоянно обновляется.

Ранее из аэропорта Шереметьево отменили все рейсы в города юга России. Компания S7 заявила, что готова полностью вернуть стоимость авиабилетов.