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Стало известно о проблемах с почками более чем у половины москвичей

Стало известно о проблемах с почками более чем у половины москвичей
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Более чем у половины москвичей имеются проблемы с почками, рассказал эфире радиостанции «Говорит Москва» нефролог Владимир Виноградов.

«Если каждому человеку в Москве после 30-40 лет сделать УЗИ почек, то как минимум у 60% точно найдут», — заявил врач. Специалист сообщил, что самоя распрстраненная проблема — киста в почках.

По его словам, если нарост составляет несколько миллиметров, то ничего страшного в этом нет. При этом в раз в полгода необходимо делать УЗИ и проверять, расширяется ли образование или нет. Если киста начинает нарастать, то уже уролог принимает решение об операции.

Ранее терапевт назвала обильный пот симптомом некоторых болезней.

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