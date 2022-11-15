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10:34, 15 ноября 2022
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Названа дата открытия почты Деда Мороза в Москве

Названа дата открытия почты Деда Мороза в Москве
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу отроются в Москве 18 ноября. Дату назвала пресс-служба столичной усадьбы на ее официальном сайте.

«Каждый желающий сможет написать и отправить письмо Дедушке Морозу — и получить ответ. Для этого требуется совсем немного: лист бумаги, ручка, цветные карандаши, фантазия и огромное желание написать красивое послание», — говорится в сообщении.

Всего будет установлено 57 почтовых ящиков в 34 столичных парках. Но до конца года ящики с надписью «Московская Усадьба Деда Мороза» будут появляться и в других частях города. Представители усадьбы напомнили, что для получения ответа необходимо правильно указать свой адрес и индекс на конверте.

«Каждую неделю Снеговик-Почтовик на специальном брендированном автобусе будет собирать письма и доставлять их в столичную резиденцию Зимнего Волшебника», — рассказали в пресс-службе.

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