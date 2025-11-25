Почти 30 человек эвакуированы после возгорания в кафе в «Москва-Сити»

Возгорание произошло в одном из кафе в башне «Федерация» в Московском международном деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

Выяснилось, что пожар случился в кафе «Дегустатор» на минус первом этаже 97-этажного здания. Там загорелось масло во фритюре.

«Ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — рассказали в МЧС. Там добавили, что после инцидента 26 человек самостоятельно вышли из кафе.

