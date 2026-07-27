Жителям Московского региона пообещали дожди всю рабочую неделю

Дожди ожидаются в Московском регионе на протяжении всей рабочей недели. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Она уточнила, что осадки прогнозируются небольшие и умеренной интенсивности. Наибольшей интенсивности они достигнут в середине недели.

Макарова предупредила, что прогноз является предварительным. При этом, согласно прогностической карте, большие значения осадков возможны восточнее от Московского региона, в районе Москвы «ничего экстремального нет».

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что температура воздуха в российской столице во второй половине лета может превышать климатическую норму. Специалист пояснил, что холода и дожди в начале лета были связаны с арктическими циклонами.