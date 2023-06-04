11:04, 04 июня 2023
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Три человека попали под электричку в Москве
Три человека попали под электричку на железнодорожной станции «Тульская» в Москве.
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Три человека поздним вечером в субботу, 4 июня, попали под электричку на железнодорожной станции «Тульская» в Москве, сообщает Telegram-канал «112». На место происшествия прибыли экстренные службы.
По данным источника, пострадавших, в числе которых двое мужчин и одна женщина, сбил следовавший из аэропорта Домодедово на Павелецкий вокзал «Аэроэкспресс». Все трое живы, их госпитализировали.
Ранее в подмосковном городе Одинцово мужчина спас переходившую железнодорожные пути в наушниках девушку.