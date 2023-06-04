Три человека попали под электричку в Москве

Три человека поздним вечером в субботу, 4 июня, попали под электричку на железнодорожной станции «Тульская» в Москве, сообщает Telegram-канал «112». На место происшествия прибыли экстренные службы.

По данным источника, пострадавших, в числе которых двое мужчин и одна женщина, сбил следовавший из аэропорта Домодедово на Павелецкий вокзал «Аэроэкспресс». Все трое живы, их госпитализировали.

Ранее в подмосковном городе Одинцово мужчина спас переходившую железнодорожные пути в наушниках девушку.