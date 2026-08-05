Под Москвой начали очищать реку Гнилушу бактериями после разлива химикатов

В Домодедове начали применять специальные бактерии для очистки воды, загрязненной после разлива химических веществ. Если новая технология окажется эффективной, ее используют и в пострадавших водоемах, сообщили в администрации городского округа.

Как рассказали «Осторожно, Москва», сейчас бактерии запустили в отстойники, где находится загрязненная вода. Эти микроорганизмы должны разлагать опасные химические соединения. Специалисты уже отобрали необходимые пробы и в течение трех дней будут оценивать результат. После этого будет принято решение, можно ли использовать такую технологию для очистки реки Гнилуши и других пострадавших водоемов.

Ликвидация последствий продолжается и на береговой линии. В работах участвуют сотрудники администрации, коммунальные службы, волонтеры и местные жители.

В администрации также сообщили, что специалисты МУП «Домодедовский водоканал» проверили качество воды. По результатам анализов вода в централизованном водопроводе и уличных водоразборных колонках соответствует санитарным нормам и пригодна для использования без ограничений.

Ранее глава округа Евгения Хрусталева сообщала, что после разлива химических веществ жителям временно рекомендовали отказаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях.

В свою очередь, в Минэкологии Подмосковья заявили, что ситуация с рекой Гнилушей остается на постоянном контроле. Специалисты продолжают исследования и принимают меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения загрязнения.

Между тем пена в реке Гнилуша дошла до Раменского. Как пишет MSK1.RU, были установлены боновые заграждения для локализации загрязненного участка и снижения рисков для экосистемы и жителей. Глава Раменского округа Эдуард Малышев рассказал, что также тестируется технология с применением специальных бактерий.