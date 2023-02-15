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11:53, 15 февраля 2023
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В Подмосковье школьница попала под поезд и погибла

В Подмосковье школьница попала под поезд и погибла
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В подмосковном Щелкове школьница попала под колеса электропоезда и погибла, сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России.

«В вечернее время 14 февраля 2023 года недалеко от железнодорожной станции Щелково Ярославского направления МЖД электропоездом сообщением "Москва — Щелково" смертельно травмирована несовершеннолетняя 2006 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, девочка шла вдоль путей в наушниках, машинист экстренно затормозил, однако школьницу это не спасло — она скончалась на месте. Следователи устанавливают детали произошедшего, назначены экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Ранее стало известно, что четырехмесячный ребенок выжил после падения на железнодорожные пути, электропоезд успел вовремя остановиться.

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