Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков

О мошенниках, действующих под видом коммунальщиков, предупредили москвичей в официальном Telegram-канале городского хозяйства столицы.

«В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. К сожалению, подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, так как оно может представлять реальную опасность при эксплуатации», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В ведомстве отметили, что реальные сотрудники коммунальных служб всегда предупреждают о своем визите и согласовывают время с владельцами квартир. Плюс к этому сведения о планируемых проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Поэтому в случае «внезапной проверки» горожанам рекомендовали обратиться в полицию.

Ранее были раскрыты способы разоблачить лжекоммунальщиков и избежать попадания в ловушку. Обычно аферисты под видом сотрудников ЖКУ не могут внятно объяснить цель своего визита, просят провести замену оборудования немедленно и вынуждают оплатить плановую проверку, которая сама по себе бесплатна, на месте наличными.