Москвичам пообещали подарки за проход на БКЛ по биометрии

На сайте столичного метрополитена москвичам пообещали подарки за проход на любую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) по биометрии (Face Pay). Акция стартовала в понедельник, 6 марта.

«В честь открытия Большой кольцевой линии дарим призы за проходы по биометрии: уникальные значки и телефоны с возможностью тестирования пилотной B2B-сети 5G», — говорится в сообщении. Всем участникам конкурса необходимо заполнить специальную форму на сайте подземки.

Для получения эксклюзивного значка из серебра 925-й пробы с изображением двух «сердец» столицы — БКЛ и МЦК — достаточно совершить один проход по биометрии на любой станции БКЛ, начиная с 6 марта.

Чтобы побороться за телефон с SIM-картой для тестирования 5G, нужно пройти на БКЛ по биометрии не менее десяти раз, начиная с той же даты. Всего москвичам будет подарено 100 смартфонов. Если претендентов на их получение окажется больше сотни, победители будут определены при помощи генератора случайных чисел, уточняет Дептранс Москвы.

Победителям необходимо будет тестировать пилотную B2B-сеть 5G с помощью выданной организаторами SIM-карты в течение года с момента получения телефона.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы подготовили подарки для пассажиров БКЛ — самого протяженного метрокольца в мире. Приглашаю всех участвовать в акции, чтобы от первых поездок на БКЛ остались только приятные воспоминания», — призвал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Face Pay — это способ для полностью бесконтактной оплаты проезда. Чтобы пользоваться им, нужно пройти регистрацию в мобильном приложении «Метро Москвы»‎, привязать фотографию своего лица, карту «Тройка» и банковскую карту со средствами для оплаты. В метро нужно встать на специальный черный стикер перед турникетом и посмотреть в установленную на турникете камеру. Створки откроются, а деньги за проезд спишутся с привязанной банковской карты.

Ранее были перечислены плюсы открытия БКЛ в столице. Стало также известно о благоустройстве территорий вокруг каждой станции новой линии.