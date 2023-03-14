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20:40, 14 марта 2023
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Мужчина под видом подборщика машин украл у жителей Подмосковья миллионы рублей

Аферист обманул в Москве жителей области с покупкой авто на четыре миллиона рублей.

Мужчина под видом подборщика машин украл у жителей Подмосковья миллионы рублей
Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Мужчина под видом подборщика машин украл у жителей Подмосковья миллионы рублей, сообщает «МВД Медиа».

Злоумышленник предлагал помощь в покупке иномарок по цене ниже рыночной. После получения денег он переставал выходить на связь с клиентами. Его жертвами стали как минимум двое жителей Подмосковья, потерявшие четыре миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Кража»). Подозреваемый задержан и находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что «черные риелторы» спаивали москвича для захвата его квартиры. Таким же образом им удалось завладеть имуществом жителя Подмосковья.

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