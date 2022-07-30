Город
Сегодня в 04:15
1 мин.

В Подмосковье разоблачили производителей поддельного сливочного масла

В Подмосковье разоблачили производителей поддельного сливочного масла
Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Производителей поддельного сливочного масла разоблачили в Подмосковье, сообщает «МВД Медиа». В Люберецком районе задержаны два жителя Москвы, подозреваемых в организации криминального бизнеса.

«Низкокачественный продукт на растительной основе они с помощью производственной линии упаковывали в пачки с наименованием известного бренда и продавали оптом всем желающим. Нанесенный правообладателю торговой марки материальный ущерб превысил 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

При обыске арендуемых мошенниками помещений полицейские обнаружили более восьми тысяч пачек готового к продаже масла, станки, этикетки, упаковочный материал, документация и емкости с растительным сырьем для производства контрафакта. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), совершенное организованной группой») УК России.

«Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — цитирует «МВД Медиа» официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее группу фальшивомонетчиков и мини-цех по производству поддельных банкнот выявили в Подмосковье. Полицейские задержали четверых подозреваемых — одну женщину и троих мужчин.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.