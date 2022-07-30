В Подмосковье разоблачили производителей поддельного сливочного масла

Производителей поддельного сливочного масла разоблачили в Подмосковье, сообщает «МВД Медиа». В Люберецком районе задержаны два жителя Москвы, подозреваемых в организации криминального бизнеса.

«Низкокачественный продукт на растительной основе они с помощью производственной линии упаковывали в пачки с наименованием известного бренда и продавали оптом всем желающим. Нанесенный правообладателю торговой марки материальный ущерб превысил 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

При обыске арендуемых мошенниками помещений полицейские обнаружили более восьми тысяч пачек готового к продаже масла, станки, этикетки, упаковочный материал, документация и емкости с растительным сырьем для производства контрафакта. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), совершенное организованной группой») УК России.

«Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — цитирует «МВД Медиа» официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее группу фальшивомонетчиков и мини-цех по производству поддельных банкнот выявили в Подмосковье. Полицейские задержали четверых подозреваемых — одну женщину и троих мужчин.