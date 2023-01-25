Мошенники обеспечили сотни мигрантов поддельными документами в Москве

Сотни незаконных мигрантов в Москве были обеспечены поддельными документами, изготовленными с помощью принтера и печатей, купленных в интернете. Организатор мошеннической схемы и двое его сообщников задержаны в Москве, сообщает МВД Медиа.

«По версии полиции, с мая 2021 года с целью постановки на миграционный учет иностранцы обращались к подозреваемому за помощью. Тот в свою очередь распечатывал у себя дома бланки уведомлений о прибытии гражданина и вносил в них данные своих клиентов. Документ злоумышленник заверял поддельными печатями, приобретенными в интернете», — говорится в сообщении.