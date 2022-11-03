Названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках

Районы с максимально подешевевшим жильем в новостройках в своем исследовании назвали аналитики риелторского агентства Est-a-Tet, сообщает РБК Недвижимость. Первую строчку рейтинга на территории старой Москвы разделили Басманный район и Сокольники.

За месяц цена на один квадратный метр в этих районах снизилась на семь процентов. В Басманном районе квадратный метр подешевел до 857,6 тысячи рублей, в Сокольниках — до 437,3 тысячи рублей.

На втором месте оказался район Старое Крюково, где жилье на первичном рынке подешевело на шесть процентов — до 304,1 тысячи рублей. Третье место также разделили два района — Пресненский и Нагорный, там цена на квартиры за месяц упала на пять процентов и составила в среднем 872,1 и 400,3 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

На четыре процента недвижимость подешевела в Тверском районе — до 1,74 миллиона рублей за квадратный метр, Алексеевском — до 489,6 тысячи рублей и Метрогородке — до 283,3 тысячи рублей. На три процента опустилась стоимость нового жилья в Раменках — до 572,3 тысячи рублей.

Ранее были названы районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками комфорт-класса.