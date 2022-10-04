Названы крупные города страны с подешевевшим жильем

Крупные города страны с подешевевшим жильем в своем рейтинге назвала консалтинговой компании SRG, сообщает «РБК-Недвижимость». Снижение цен наблюдается в 37 из 50 городов с крупнейшими рынками вторичной недвижимости.

Так, самое сильное снижение цен было зафиксировано в Челябинске — на 3,19 процента, Ростове-на-Дону — на 2,31 процента, Балашихе — 2,17 процента и Томске — 2,04 процента.

Стоимость жилья в сентябре также снизилась в Магнитогорске — на 1,91 процента, Сочи — 1,86 процента, Иваново — 1,79 процента, Омске — 1,73 процента, Севастополе — 1,69 процента, Волгограде — 1,66 процента и Москве — 1,61 процента.

Ранее оценщик спрогнозировал снижение цен на один тип жилья в Москве.