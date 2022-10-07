Названы районы столицы с сильно подешевевшим жильем бизнес-класса

Районы столицы с сильно подешевевшим жильем бизнес-класса называет РБК со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet. В третьем квартале 2022 года цены на элитные новостройки заметнее всего упали в Тропарево-Никулино, Нагорном и Басманном районах.

Так, в Тропарево-Никулино средняя стоимость квадратного метра в элитной квартире на первичном рынке продаж снизилась на 12 процентов по сравнению с показателем второго квартала года — с 574,8 до 506 тысяч рублей. В Нагорном районе цены упали на 11 процентов — с 472 до 421 тысячи рублей, а в Басманном районе — на 10 процентов, с 600,6 до 538,1 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли Черемушки (минус 9 процентов, с 380 до 347,5 тысячи рублей) и Фили-Давыдково (минус 7 процентов, с 396,5 до 370 тысяч рублей). На территории Старой Москвы в целом средняя цена «квадрата» жилья в третьем квартале года составила 438,9 тысячи рублей, что на 0,6 процента больше показателя второго квартала.

Ранее были названы районы столицы с сильно упавшей стоимостью аренды «однушек». В сентябре текущего года максимальное снижение средних ставок на такое жилье произошло в Нагатино-Садовниках, Басманном и Останкинском районах.