Россиянам назвали подешевевшие внутренние и международные авианаправления

Подешевевшие внутренние и международные авианаправления россиянам назвали эксперты сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру», сообщает РИА Новости. По их словам, стоимость некоторых билетов сократилась на 40 процентов.

Так, средняя цена за авиабилет в оба конца по России в период с 21 по 30 сентября составляла примерно 10,3 тысячи рублей. На такие же даты в октябре стоимость снизилась на шесть процентов и составила 9,7 тысячи рублей.

«За месяц подешевели перелеты по самым востребованных направлениям внутри страны: в Сочи из Москвы — на семь процентов, из Санкт-Петербурга — на 18 процентов, а между двух столиц — на 16 процентов. Траты на дорогу из Москвы в Махачкалу сократились на 21 процент, а в Казань — на 15 процентов», — говорится в сообщении.

При этом в страны ближнего зарубежья авиабилеты в конце сентября стоили в среднем 40,4 тысячи рублей, в конце октября их стоимость сократилась до 24,1 тысячи рублей, то есть на 40 процентов.

По имеющейся информации, наиболее значительная разница в цене зафиксирована на перелеты в Армению. Средние траты на билет в эту страну сократился с 59 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Почти на треть уменьшилась стоимость среднего счета на билеты в оба конца в Азербайджан и Белоруссию, сейчас их можно купить в среднем за 27 и десять тысяч рублей соответственно. Также подешевели авиабилеты в Турцию, Израиль, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

Ранее были названы самые популярные у россиян направления поездок в ноябре.