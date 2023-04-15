Собянин анонсировал строительство новой магистрали и станции метро
Мэр Собянин: новая магистраль и станция метро «Южный порт» появятся в Москве.
Строительство новой магистрали в своем Telegram-канале анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, маршрут пройдет от Третьего транспортного кольца до Люблино через развивающийся район Южного порта к новой одноименной станции метро.
По словам градоначальника, сейчас маршрут магистрали находится в разработке, строительство запланировано на 2024 год. Дорога будет включать несколько развязок, путепроводов и съездов.
Новая трасса разгрузит Волгоградский проспект и Люблинскую улицу, а также улучшит транспортную доступность к новому жилью на территории бывшей промышленной зоны «Южный порт» и одноименной станции метро.
Ранее нейросеть изобразила вариант станции метро в подмосковных Мытищах.