Собянин анонсировал строительство новой магистрали и станции метро

Строительство новой магистрали в своем Telegram-канале анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, маршрут пройдет от Третьего транспортного кольца до Люблино через развивающийся район Южного порта к новой одноименной станции метро.

По словам градоначальника, сейчас маршрут магистрали находится в разработке, строительство запланировано на 2024 год. Дорога будет включать несколько развязок, путепроводов и съездов.