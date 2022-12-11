Женщина в Москве подкинула новорожденного в подъезд и попала на видео

«Новорожденная была завернута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, она госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Позже женщина, оставившая ребенка в подъезде, была установлена и задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

По данным столичного ГСУ СК России, ранее подозреваемая была осуждена за совершения преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии»).

Новорожденная девочка на данный момент помещена в медицинское учреждение и находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее стала известна судьба найденного в мусоропроводе младенца. По данным прокуратуры Москвы, над младенцем установлена опека.