В Подмосковье к поиску пропавшей семилетней девочки подключились водолазы

Поиски пропавшей семилетней девочки начались в понедельник, 30 января, в Павлово-Посадском городском округе. Предположительно, ребенок провалился под лед реки Клязьмы, сообщает ГУ МЧС по Московской области. К поиску подключились водолазы.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в ведомство в воскресенье, 29 января. «В настоящий момент к поисковым работам привлечены силы и средства оперативной группы Павлово-Посадского ПСГ, две водолазные группы от СПСО-1 и ПСЧ-315 ГКУ МО "Мособлпожспас", ДСО "Добротворец", БАС СПСЧ города Реутов. На месте работает психолог Главного управления МЧС России по Московской области», — рассказали в МЧС. Всего к поискам привлечены 30 человек и 12 единиц техники.

По данным Главного следственного управления СК России по Московской области, тело девочки найдено.

«В ходе поисковых мероприятий тело девочки обнаружено примерно в 200 метрах от места падения в воду», — сообщает ведомство.

Ранее алгоритм действий при пропаже ребенка напомнило МВД. Первым делом необходимо немедленно обратиться в полицию, а заявление в дежурной части обязаны принять в любое время суток, заявили в ведомстве.