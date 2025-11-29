Подмосковье обеспечили мандаринами к Новому году

В Подмосковье начались поставки мандаринов к Новому году. В беседе с «360» министр сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) Сергей Двойных рассказал, откуда привозят самые вкусные сорта этих фруктов.

«В 2025 году поставки мандаринов в Подмосковье осуществляются из нескольких стран. Наибольшие объемы поступают из Китая и Турции — на долю каждого направления приходится около 25 процентов», — поделился подробностями глава Минсельхозпрода Московской области.

По его словам, наиболее крупными поставщиками мандаринов также являются Марокко, ЮАР и Абхазия. Двойных заметил, что самыми популярными сортами фруктов на рынке являются китайский шива-микан с небольшими плодами и кисло-сладким вкусом, абхазские мандарины уншиу и марокканские клементины, которые считаются одними из самых сладких сортов.

По статистике, за год каждый россиянин в среднем съедает около 100 мандаринов — при этом большую их часть в декабре–январе, под влиянием новогоднего настроения.

