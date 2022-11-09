Стало известно о дефиците мест в подмосковных отелях на новогодние праздники

О дефиците мест в подмосковных отелях на новогодние праздники и зимние каникулы сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«В настоящее время в гостиницах и отелях региона наблюдается высокий спрос на заселение — почти все коллективные средства размещения уже забронированы на все новогодние каникулы», — говорится в сообщении.

По данным Ассоциации туроператоров России, Подмосковье попало в топ регионов, востребованных среди россиян при выборе новогоднего тура. В число востребованных регионов вошли также Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Сочи и Северо-Кавказский федеральный округ.

Ранее сообщалось, в новогоднее путешествие собираются лишь 12,6 процента россиян.