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02:32, 09 ноября 2022
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Стало известно о дефиците мест в подмосковных отелях на новогодние праздники

Стало известно о дефиците мест в подмосковных отелях на новогодние праздники
Фото: Waldemar Brandt / Unsplash

О дефиците мест в подмосковных отелях на новогодние праздники и зимние каникулы сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«В настоящее время в гостиницах и отелях региона наблюдается высокий спрос на заселение — почти все коллективные средства размещения уже забронированы на все новогодние каникулы», — говорится в сообщении.

По данным Ассоциации туроператоров России, Подмосковье попало в топ регионов, востребованных среди россиян при выборе новогоднего тура. В число востребованных регионов вошли также Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Сочи и Северо-Кавказский федеральный округ.

Ранее сообщалось, в новогоднее путешествие собираются лишь 12,6 процента россиян.

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