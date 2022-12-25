Полицейского заподозрили в надругательстве над 20-летней девушкой в Москве

В изнасиловании 20-летней девушки в Москве заподозрили 21-летнего сержанта полиции и его знакомого. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает РЕН ТВ. Стал известно, что пострадавшая и предполагаемые преступники распивали вместе алкоголь.

«В какой-то момент посиделки переросли в конфликт. Тогда, по данным правоохранителей, знакомый полицейского взял черенок от швабры и надругался при помощи него над девушкой, а сержант избил ее. После этого молодые люди начали издеваться над ней и прикладывали парогенератор к разным частям тела», — говорится в сообщении.

По данным издания, пострадавшей удалось сбежать. Ей понадобилась медицинская помощь — врачи диагностировали у нее разрыв селезенки и травмы половых органов.

Ранее насильник напал на женщину в подъезде жилого дома на юге столицы. Подозреваемого задержали.