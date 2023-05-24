Москвичей будут судить за попавший на видео дебош в подмосковной больнице
В Мытищах двое москвичей устроили дебош в больнице после оказания помощи.
В подмосковных Мытищах двое москвичей устроили дебош в больнице и попали на видео. Их будут судить за хулиганство, сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел 2 апреля. В городскую больницу был доставлен житель Москвы, находящийся без сознания. Придя в себя после оказания помощи, он и его спутник устроили скандал с нецензурной бранью и угрозами в адрес врачей, персонала и пациентов.
Москвичей обвиняют по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц, с угрозой применения насилия») УК России. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в подмосковной Балашихе пациент поругался с врачом и избил его в кабинете травмпункта.