Москвичей будут судить за попавший на видео дебош в подмосковной больнице

В подмосковных Мытищах двое москвичей устроили дебош в больнице и попали на видео. Их будут судить за хулиганство, сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 апреля. В городскую больницу был доставлен житель Москвы, находящийся без сознания. Придя в себя после оказания помощи, он и его спутник устроили скандал с нецензурной бранью и угрозами в адрес врачей, персонала и пациентов.

Москвичей обвиняют по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц, с угрозой применения насилия») УК России. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в подмосковной Балашихе пациент поругался с врачом и избил его в кабинете травмпункта.