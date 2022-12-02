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03:39, 02 декабря 2022
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Подмосковные лесничие составили топ-5 зимних примет

Подмосковные лесничие составили топ-5 зимних примет
Фото: Ian Schneider / Unsplash

Топ-5 зимних примет составили подмосковные лесничие в Telegram-канале пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области. Сегодня, в первый день декабря, они отметили, что в народе есть поверье: «Какое 1 декабря — такая и зима будет».

Наблюдения за природой могут помочь спрогнозировать погоду. Так, мороз, к примеру, предвещают вороны и галки, садящиеся на вершины деревьев, а о тепле говорит появление грачей в стаях галок.

Также считается, что если зимой появляются белые облака — это к ветру, синие — к теплу. А появившийся за ночь пушистый иней на деревьях и кустах свидетельствует о солнечном дне.

Ранее Тишковец пообещал москвичам идеальную зиму. «Идеальная зима — легкий морозец и снежок, декабрьские сугробы», — описал предстоящий день синоптик.

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