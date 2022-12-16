Подмосковные врачи удалили двухсантиметровый камень из почки пенсионерки

Об удалении двухсантиметрового камня из почки пенсионерки врачами Подольской областной клинической больницы сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. После тщательного обследования 69-летней женщине провели операцию.

«Оперативное вмешательство проводилось лапароскопическим путем — то есть через небольшие проколы. Это позволило свести к минимуму риски осложнений и обеспечить быстрое восстановление после операции. Операция длилась 40 минут, мы извлекли два камня, один из которых достиг размера двух сантиметров. Операция прошла успешно», — рассказал заведующий урологическим отделением больницы Вано Шадури.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на интенсивную боль в поясничной области, причиной которой была почечная колика. После проведенного обследования медики выявили у нее камни в почке и приняли решение об их удалении. Ситуация осложнялась лишним весом женщины. После проведенной операции пациентка чувствует себя хорошо и уж выписана из клиники.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 60-летней пенсионерке удалили опухоль весом три килограмма.