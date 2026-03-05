Подмосковные врачи спасли наглотавшуюся иголок женщину

В Подмосковье врачи спасли женщину, которая наглоталась швейных иголок. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка обратилась в Красногорскую больницу с жалобами на боли в животе. Во время диагностики у нее обнаружили три иглы в брюшной полости и одну — в передней брюшной стенке. Одна из них прошла через стенку желудка и даже проникла в поджелудочную железу. Выяснилось, что женщина проглотила иглы почти месяц назад. За это время они успели обрасти тканями.

Сперва врачи планировали извлечь инородные предметы с помощью лапароскопии, через небольшие проколы. Однако из-за возникшего кровотечения хирургам пришлось экстренно перейти на полноценную операцию с рассечением брюшной полости. В результате врачи даже сумели сохранить пронзенную железу.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, какие необычные предметы приходилось извлекать из пациентов столичным врачам. «Топ-10 предметов: сосиска, семечка, рыбная кость, нож, батарейка, гелиевый шар, монета, арахис, иголка и... 38 магнитов единоразово», — перечислили в депздраве.