Подмосковных дачников предупредили о штрафе за одно растение

Собственникам земельных участков в Московской области важно помнить о своевременном искоренении борщевика на своей территории. В противном случае за произрастание этого сорняка может грозить штраф, заметил в беседе с ТАСС председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

По его словам, частным лицам придется заплатить всего пять тысяч за борщевик на участке, однако сумма для должностных лиц увеличивается до 50 тысяч, а для юридических лиц — до миллиона рублей.

Керселян заметил, что в Московской области существует система мониторинга состояния земель. Все места, где растет борщевик, строго зафиксированы, и информация о его искоренении контролируется системой.

