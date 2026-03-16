Жителей Москвы и области предупредили о пике активности клещей

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с РИА Новости предупредил жителей Москвы и области о пике активности клещей в столичном регионе во второй половине весны и начале лета.

«Так что в лесу еще может быть по колено снега, но если где-то на опушке снег уже сошел, а почва подсохла, клещ уже может атаковать и случиться такое может даже в начале марта. Но пик активности иксодовых клещей как обычно придется на вторую половину весны и начало лета», — заявил ученый.

Он уточнил, что обитающие в Подмосковье иксодовые клещи активизируются, как только сходит снег и подсыхает почва.

