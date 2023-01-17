В Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья

Около 20 процентов продавцов снова начали поднимать цены на жилье в сегментах бизнес и премиум в Москве до уровня 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко.

«Первые девять месяцев 2022 года на рынке царили панические настроения и многие продавцы готовы были побыстрее провести сделку и получить деньги, даже сильно снизив стоимость, напомнили аналитики компании. Дисконт достигал 15–20 процентов. Но с конца 2022-го и в настоящее время наблюдается обратное явление», — говорится в сообщении.

Теперь же продавцы не торопятся продавать элитные квартиры со скидками, а предпочитают ждать покупателей, сдавая жилье в аренду. В столице большая часть объектов недвижимости сдается в доверительное управление: в 2022 году спрос на эту услугу вырос более чем вдвое и в январе тенденция усиливается. По информации специалистов, в числе основных драйверов повышения спроса в прошлом году был массовый отъезд граждан из страны и невозможность следить за квартирой самостоятельно, решать вопросы с арендаторами и государственными структурами.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья.